Ścieżki nordic walking do 66 km od Łańcuta. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 5 - 6 marca Newsroom 360

Namów rodzinę czy przyjaciół i wybierzcie się na nordic walking w promieniu 66 km od Łańcuta gettyimages.com/Jag_cz

Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Łańcuta? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy tydzień (od 5 marca). Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Łańcuta na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.