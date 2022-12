Rowerem do 34 km od Łańcuta. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Ścieżki rowerowe z Łańcuta

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Łańcuta, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 28 Z Pruchnika na Pogórze Dynowskie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 36,86 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 207 m

Suma podjazdów: 912 m

Suma zjazdów: 912 m

Trasę rowerową mieszkańcom Łańcuta poleca UM_Podkarpackie

Z uwagi na długość i znaczne przewyższenia jest to dość trudna trasa. Zataczając dużą pętlę wyjedziemy na główny grzbiet Pogórza Dynowskiego. W połowie trasy możemy zdecydować się na wariant skrótowy i z Kramarzówki wrócić do Pruchnika. Ruszamy z urokliwego ryneczku w Pruchniku . Wcześniej warto zwiedzić późnorenesansowy kościół . Kierujemy się główną drogą (nr 881) na północ, by przed pawilonem handlowym i stacją benzynową zjechać w boczną drogę, w kierunku Jodłówki. Jeżeli chcemy zobaczyć sanktuarium w Jodłówce , to należy kilometr dalej zjechać w prawo, w boczną drogę. Zwiedzanie tego ciekawego miejsca okupimy licznymi podjazdami i zjazdami. Ponadto trzeba dołożyć 2 km na dojazd i powrót z głównej drogi (dojazd wskazują kierunkowskazy). Dużo łatwiejszy jest wariant na wprost, wyremontowaną szeroką szosą. To dużo mniej falująca i bardzo widokowa droga. W miejscu połączenia tych wariantów rozpoczyna się długi, ale łagodny zjazd aż do miejsca z placem parkingowym i drogą w lewo, zamkniętą szlabanem. Opuszczamy szosę i skręcamy w tę drogę. Pierwsze 1,5 km to uciążliwy przejazd zniszczonym asfaltem i szutrem. Kolejne kilometry pojedziemy już wygodną, asfaltową, ale mocno falującą leśną alejką. W Kramarzówce skręcamy w lewo i obok dawnej cerkwi dojeżdżamy do centrum wsi. Na skrzyżowaniu jedziemy za szlakiem w prawo (można dokonać skrótu trasy, jadąc w lewo, do Pruchnika) i dość stromym i długim podjazdem wydostajemy się na główny grzbiet Pogórza Dynowskiego, we wsi Helusz. Tutaj za znakami Green Velo udajemy się w lewo. Przed nami długi, przyjemny zjazd, najpierw przez las, a następnie przez wsie Wola Węgierska i Węgierka. Na pierwszym skrzyżowaniu w Woli Węgierskiej Green Velo odbija w prawo, my jedziemy szlakiem czerwonym w lewo. Zjazd kończymy wjazdem na drogę nr 881, by kilkanaście metrów dalej odbić w boczną uliczkę, w lewo, którą wracamy na rynek w Pruchniku.