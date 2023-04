Przegląd prasy z tygodnia 23.04.2023. Co działo się w Łańcucie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Muzeum - Zamek w Łańcucie zachęca do zaplanowania wiosennej wycieczki, zwłaszcza, że weekend ma rozpieszczać ciepłą aurą. W przyzamkowym parku zachwycają teraz wielobarwne rabatki kwiatowe pełne m.in. szafirków, tulipanów, hiacyntów, stokrotek, żonkili i innych wiosennych okazów pięknie pachnących. Urokliwe są jeszcze obsypane kwieciem na żółto forsycje a także biało - różowe magnolie.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w środę, 19 kwietnia, w Białobrzegach (powiat łańcucki). W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym ranny został 74-letni traktorzysta.

Muzeum-Zamek w Łańcucie zaprasza we wtorek (25 kwietnia) na godz. 18 do d. Kasyna Urzędniczego na XVII spotkanie „Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci”. Wydarzenie będzie poświęcone pamięci Antoniego Dudy-Dziewierza - dyrektora łańcuckiego Muzeum w latach 1952-1972.

Dzieci z łańcuckiego przedszkola wzięły udział w akcji #Zielony Łańcut - Tydzień Dla Ziemi

Nasze magnolie zapraszają do podziwiania ich urody. Podczas spaceru koniecznie udajcie się więc w stronę dawnej Ujeżdżalni - poleca Muzeum - Zamek w Łańcucie. Magnolia to rodzaj drzew lub krzewów. Roślina zazwyczaj ma efektowne, duże kwiaty. Ich barwa jest różna - od białej do czerwonej, poprzez różne odcieni różu. Wyhodowano także odmiany o kwiatach żółtych.

Uczestnicy Marszu Żywych w Oświęcimiu, czyli młodzi Żydzi z całego świata razem grupą 500 Polaków, pokonali w milczeniu tzw. Drogę Śmierci, czyli trzykilometrowy odcinek z Auschwitz I, spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” do Auschwitz II-Birkenau, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy urządzili ośrodek masowej eksterminacji Żydów z całej okupowanej Europy. To był nie tylko hołd oddany ofiarom Holokaustu, ale także pokazanie młodemu pokoleniu relacji międzyludzkich opartych na tolerancji i pokoju.