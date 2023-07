Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Łańcucie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do kolizji samochodu marki Subaru, należącego do sędziego Sądu Rejonowego w Lubaczowie Artura Brosia, doszło 29 maja w Starych Oleszycach w powiecie lubaczowskim. Kierujący pojazdem oddalił się od auta. Czy za kółkiem siedział sędzia Broś? Na razie nikt oficjalnie tego nie potwierdził.

Małgorzata Kożuchowska słynie nie tylko z osiągnięć zawodowych. Aktorka kojarzona jest z poczuciem gustu i stylizacjami niemal zawsze dobranymi w dziesiątkę. Niedawno sięgnęła po czerń, w której wygląda obłędnie. Jedna z kreacji to elegancka suknia w stylu barokowym, a druga to outfit z rockowym pazurem. Zobacz i oceń, która bardziej ci odpowiada?

Lawenda to nie tylko ozdoba ogrodu. Kwiaty lawendy warto ścinać i suszyć, bo mają wiele zastosowań. Pięknie wyglądają w suchych bukietach, można je wykorzystać do woreczków zapachowych, np. do odstraszania moli. Ale suszone kwiaty lawendy to także zioło, z którego można przygotować napar lub dodawać do zwykłych herbat. Zapach lawendy, również suszonej, relaksuje i uspakaja. Podpowiadamy, kiedy ścinać lawendę i jak ją suszyć, żeby zachowała wszystkie swoje walory. Podpowiadamy też, jak ją wykorzystać w domu.