Przegląd prasy z marca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Łańcucie?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Łańcuta. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada sztukę. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

Przełom marca i kwietnia zapowiada się ciekawie. Oprócz jarmarków wielkanocnych, odbędzie się kilka koncertów i zabaw w klubach. Nie zabraknie również imprez sportowych i motoryzacyjnych. Do Jasła przyjedzie była mistrzyni UFC, Joanna Jędrzejczyk. Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii!

Jeżeli wydaje się wam, że okolice elektrowni jądrowej w Czarnobylu to miejsce postapokaliptycznego pustkowia, możecie być mocno zaskoczeni. Niemal 40 lat po wybuchu jednego z reaktorów obiektu, który wywołał najgorszą awarię jądrową w historii ludzkości, nauka mówi nam, że życie w tych okolicach całkiem nie wymarło, a natura ma fantastyczną zdolność regeneracji i adaptacji. Sprawdzamy, jak zmieniły się okolice, w których nie mieszkają już ludzie, za to dzika przyroda ma się świetnie.

Łańcut przez wieki, ze względu na swą pozycję i rolę władających nim rodów, pozostawał miejscem odwiedzin ważnych dostojników państwowych, z głowami koronowanymi włącznie. Spośród wielkich tego świata najczęstszym gościem był król Władysław Jagiełło, który w trakcie swych licznych wizyt przyjeżdżał do Łańcuta ze swą żoną, królową Anną Cylejską.

Jak co roku amerykańska organizacja ekologiczna Environmental Working Group (EWG) przygotowała listę warzyw i owoców, które zawierają największe ślady pestycydów. Czy to oznacza, że powinny całkowicie zniknąć z naszego menu? W żadnym wypadku! Dowiedz się, które produkty wybierać i jak odpowiednio przygotować je do jedzenia, aby były bezpieczne dla naszego organizmu.

Tańczyła w kabarecie, występowała na deskach Teatru Wielkiego, grała w filmach. Publiczność poznała ją jako kilkuletnią dziewczynkę, kiedy z siostrami i matką występowała w zespole „Siostry Halama". Jej kariera rozwijała się w zawrotnym tempie, podobnie jak życie prywatne. Loda Halama w wieku 18 lat była już mężatką. O syna musiała walczyć z... teściową.