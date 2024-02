Przegląd prasy z Łańcuta. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.02.2024

Całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów jeszcze przed wakacjami? Tak zapowiada wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Przedstawiciele środowisk medycznych i pacjenckich popierają projekt Ministerstwa Zdrowia. Kolorowe e-papierosy kuszą szczególnie młodzież, która po szkole idzie na papierosa. Są one tanie i łatwo dostępne nawet dla nastolatków. Chociaż wyglądają jak słodycze, to uzależniają tak silnie jak narkotyki i służą rozpoczęciu nałogu, który w większości przypadków prowadzi do rozwoju nowotworu.