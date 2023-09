Przegląd prasy Łańcut 6.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łańcucie

W sobotę 2 września w miejscowości Albigowa oficjalnie zostało oddane do użytku nowe przedszkole. Budynek powstał przy szkole podstawowej. Koszt inwestycji wyniósł blisko 4,5 mln zł i całość pochodziła z budżetu gminy Łańcut.

4 września została oficjalnie oddana do użytku hala sportowa przy szkole w Rogóżnie. Wcześniej szkoła nie posiadała wymiarowej hali sportowej. Nowy obiekt to pełnowymiarowe boisko do koszykówki, siatkówki czy piłki halowej. Dodatkowo w hali znajduje się ścianka wspinaczkowa.