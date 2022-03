Przegląd prasy 9.03.2022 Łańcut. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łańcuta

Jak podaje agencja Reutera sieć restauracji McDonald's tymczasowo zawiesza działalność swoich 850 punktów działających na terytorium Rosji. Sieć przyłącza się w ten sposób do innych ogólnoświatowych firm takich jak IKEA bądź Ford.

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - głosi oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7+/S7 FE EF-BT730PAEGEU Etui SAMSUNG

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7 EF-BT630PBEGEU Etui SAMSUNG

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7 EF-BT630PAEGEU Etui SAMSUNG

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.