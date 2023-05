Przegląd prasy 24.05.2023 Łańcut. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łańcuta

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na obwodnicy Radymna. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca mercedesem 45-latka, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdem BMW w wyniku czego doszło do zderzenia. Siłą uderzenia bmw przemieściło się na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w audi. W efekcie zderzenia do szpitala trafiły cztery osoby.