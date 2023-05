Prasówka z kwietnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Łańcucie? Bądź na bieżąco

Silicone Cover do Galaxy S22 Ultra EF-PS908TMEGWW Etui SAMSUNG

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk…

Promise do iPhone XR Etui WHITE DIAMONDS

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk…

Promise do iPhone XR Etui WHITE DIAMONDS

Silicone Cover do Galaxy A53 EF-PA536TPEGWW Brzoskwinia Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22+ EF-GS906TWEGWW Etui SAMSUNG

Protective Standing Cover do Galaxy A53 5G EF-RA536CNEGWW...

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22 EF-GS901TWEGWW Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22 EF-GS901TNEGWW Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22+ EF-GS906TNEGWW Etui SAMSUNG

Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Łańcuta. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 22 kwietnia na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. W skrócie wszystko, co kojarzy nam się z wiosną. Zobaczcie zdjęcia!

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w środę, 19 kwietnia, w Białobrzegach (powiat łańcucki). W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym ranny został 74-letni traktorzysta.

Muzeum - Zamek w Łańcucie zachęca do zaplanowania wiosennej wycieczki, zwłaszcza, że weekend ma rozpieszczać ciepłą aurą. W przyzamkowym parku zachwycają teraz wielobarwne rabatki kwiatowe pełne m.in. szafirków, tulipanów, hiacyntów, stokrotek, żonkili i innych wiosennych okazów pięknie pachnących. Urokliwe są jeszcze obsypane kwieciem na żółto forsycje a także biało - różowe magnolie.

Nasze magnolie zapraszają do podziwiania ich urody. Podczas spaceru koniecznie udajcie się więc w stronę dawnej Ujeżdżalni - poleca Muzeum - Zamek w Łańcucie. Magnolia to rodzaj drzew lub krzewów. Roślina zazwyczaj ma efektowne, duże kwiaty. Ich barwa jest różna - od białej do czerwonej, poprzez różne odcieni różu. Wyhodowano także odmiany o kwiatach żółtych.