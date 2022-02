Prasówka Łańcut 9.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łańcucie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Łańcut 9.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zatrucie pokarmowe to pojawienie się gwałtownych objawów ze stronu układu pokarmowego po spożyciu skażonej żywności. Szacuje się, że rocznie w Polsce diagnozuje się ok. 30 tys. zatruć pokarmowych. Niewłaściwe przygotowanie oraz nieprawidłowe przechowywanie żywności zwiększa namnażanie się bakterii w produktach spożywczych, co skutkuje pojawieniem się bólu brzucha, biegunek i nudności. Sprawdź, których produktów lepiej nie odgrzewać ponownie, ponieważ może to grozić zakażeniem układu pokarmowego.