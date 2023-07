Prasówka Łańcut 7.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łańcucie nie minęło Cię nic ważnego

Mam dla ciebie sprawdzony przepis na pyszne kotlety mielone nadziewane farszem z pieczarek, cebulki i sera. To rewelacyjne danie na obiad, które z pewnością posmakuje każdemu. Kotlety są sycące, delikatne i dobrze doprawione. Ich przygotowanie nie jest bardzo trudne, trzeba jednak pamiętać, by dokładnie wyrobić mięso. Podpowiadam, jak krok po kroku to zrobić. Sprawdź i wypróbuj przepis na faszerowane kotlety mielone z pieczarkami i serem.