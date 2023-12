Prasówka Łańcut 18.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łańcucie nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Na rynku w Dębicy odbył się świąteczny jarmark. Towarzyszył mu bieg przebierańców w różnych kategoriach wiekowych. Niektórzy tak bardzo dopracowali swoje stroje, że ustawiały się do nich kolejki w celu zrobienia wspólnych zdjęć.

Fundacja 3 Serca wraz ze świętym Mikołajem udała się do Szkoły nr 92 we Lwowie, aby wręczyć prezenty 127 najmłodszym dzieciom. Ta szkoła jest największą we Lwowie, skupiającą ok. 1,5 tys. uczniów.