Prasówka Łańcut 13.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łańcucie nie minęło Cię nic ważnego

Wielkimi krokami zbliżają się walentynki 2024. Z tej okazji nie zapomnij podarować ukochanemu mężczyźnie prezentu. Jeśli nie wiesz, co dać swojemu ukochanemu na dzień zakochanych, to mamy dla ciebie kilka pomysłów. Oto garść inspiracji na upominek gotowy, zrobiony własnoręcznie i taki, który ucieszy was oboje.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Od godz. 9:15 w poniedziałek utrudniony jest przejazd do granicy z Ukrainą. Na DK 28 w Medyce trwa protest rolników.