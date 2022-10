Prasówka Łańcut 12.10.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łańcucie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10, w Łańcucie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do Muzeum - Zamku w Łańcucie po 78. latach wróciła porcelana, którą cesarz Chin podarował królowi Janowi III Sobieskiemu [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Łańcut 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Do Muzeum - Zamku w Łańcucie po 78. latach wróciła porcelana, którą cesarz Chin podarował królowi Janowi III Sobieskiemu [ZDJĘCIA] Muzeum-Zamek w Łańcucie kupiło w londyńskiej galerii cztery talerze i półmisek z końca XVII w. Jest to fragment serwisu z okresu Kang-Xi (1662-1723), który cesarz Chin podarował królowi Janowi III Sobieskiemu. Następnie stał się własnością Czartoryskich a do Łańcuta przywiozła go księżna Izabella, żona Stanisława Lubomirskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego.

📢 Nowy Silent Hill od Bloober Team. Czy polskie studio zaserwuje nam kultowy horror w nowej jakości? Wygląda na to, że kultowy Silent Hill powraca zarówno w formie filmu, jak i gry (nawet nie jednej). Co więcej, za produkcję gamingową odpowiadać ma polskie studio Bloober Team. Czy mistrzowie horroru psychologicznego dadzą radę?

📢 Włochy dopłacą turystom za zwiedzenie części kraju. Co zrobić, żeby podróżować prawie za darmo po słonecznej Italii? Włochy to jedna z ulubionych lokalizacji turystów z całego świata – turkusowe wody, przepiękne krajobrazy i pyszne jedzenie to marzenie każdego wczasowicza. Okazuje się, że władze jednego z regionów Włoch dopłacą turystom za zwiedzenie części kraju. Co zrobić, żeby podróżować prawie za darmo po słonecznej Italii? Wystarczy spełnić kilka warunków.

Prasówka 12.10 Łańcut: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marki modowe promują swoją odzież w metaverse. Przekonaj się, co można zobaczyć w wirtualnym świecie Konsumenci mody śledzą najnowsze trendy nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również wirtualnym. Coraz większe zainteresowanie wśród nastolatków i osób dorosłych wzbudza świat metaverse. Można kreować w nim cyfrową rzeczywistość oraz nabywać produkty znanych marek. Sprawdziliśmy, jak modowe trendy kreują: Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana czy Nike.

📢 Płatny WhatsApp nadchodzi. Sprawdź nowe funkcje WhatsApp Premium i kto z niego skorzysta WhatsApp to jeden z najpopularniejszych darmowych komunikatorów internetowych. Gości on na smartfonach wielu osób korzystającej z tej formy komunikacji z bliskimi. Używają go również firmy do kontaktu ze swoimi klientami i to przede wszystkim dla firm właśnie przeznaczony będzie abonament WhatsApp Premium. Zobacz, jakie korzyści zaoferuje płatny WhatsApp. 📢 Notorycznie blokujesz budowę odwołaniami? Będzie ci grozić grzywna lub areszt. Rząd chce wprowadzić karę za pieniactwo Budowa ważnych dróg, linii kolejowych czy budynków niejednokrotnie jest znacznie opóźniana przez osoby składające odwołania i zażalenia. Często są one kompletnie nieuzasadnione, ale sąd i tak musi je rozpatrzyć. Rząd planuje wprowadzić tzw. karę za pieniactwo, która ma ukrócić ten proceder. 📢 Najlepsze skórki LoL na Halloween i Miss Święta Duchów. Oto najciekawsze i najatrakcyjniejsze stylizacje postaci z League of Legends Wśród licznych skórek postaci z League of Legends znajdziemy także takie, które idealnie wprowadzają w klimat Halloween. Wybraliśmy najciekawsze stylizacje i przyznaliśmy tytuł Miss Święta Duchów, a konkurencja była spora. Sprawdźcie sami.

📢 Nowy ranking wskazuje najlepsze ośrodki narciarskie Europy. Gdzie warto wybrać się na narty zimą 2022/23? Ceny skipassów, mapy Narty to jedna z ulubionych zimowych zabaw turystów na całym świecie. Górskie regiony Europy co roku przyciągają dziesiątki tysięcy narciarzy, chętnych do szusowania po zboczach malowniczych gór. Magazyn podróżniczy Conde Nast stworzył nowy ranking najlepszych ośrodków narciarskich w Europie na podstawie opinii swoich czytelników. W których miejscach najbardziej warto zarezerwować sobie skipass zimą 2022/23?

📢 Dubaj na jesień i zimę 2022/23. Ceny all inclusive i najciekawsze atrakcje na tygodniowy wypoczynek w Dubaju i Abu Dhabi Dubaj przywodzi na myśl luksus i w istocie jest to jedno z wymarzonych miejsc dla naprawdę bogatych turystów. Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się jednak stworzyć ofertę budżetową także dla tych podróżników, którzy chcieliby zwiedzić Dubaj czy Abu Dhabi, bez wydawania fortuny. Czy da się to zrobić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do Dubaju i Abu Dhabi? Czy w tych miastach jest drogo? Ile trzeba zapłacić za bilety do najważniejszych atrakcji? Zapraszamy do informatora cenowego – Dubaj i Abu Dhabi na jesień i zimę 2022/23.

📢 Przekroczenie prędkości. Ile praw jazdy zatrzymano we wrześniu 2022 roku? We wrześniu policjanci zatrzymali mniej praw jazdy niż w rok temu w związku z przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

