Prasówka 9.02.2024 Łańcut. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łańcuta

W piątek o godz. 10 mają się rozpocząć blokady dróg do przejść granicznych na granicy z Ukrainą oraz autostrad i dróg w całej Polsce. Według planów potrwają do godz. 15. Na Podkarpaciu do czwartkowego popołudnia zgłoszono już kilkanaście miejsc. "Zaboli, ale tylko w ten sposób zwrócimy na siebie uwagę Brukseli" - mówią rolnicy.

Kiedyś to było, wzdycha wielu. Choć zmieniają się moda, narzędzia i miejsca, trwała pozostaje pasja. Tej nie brakuje wędkarzom, którzy na przestrzeni lat nie tracą zapału do siedzenia z wędką nad rzeką. Dla części to rekreacyjny sport, dla niektórych pole do rywalizacji. W końcu kto nie chciałby złowić rekordowego suma?