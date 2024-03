Prasówka 8.03.2024 Łańcut. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łańcuta

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Z tej okazji na Podkarpaciu przygotowano różnorodne imprezy skierowane do kobiet. Spektakl, seans filmowy, koncert, a może wspólne warsztaty? Dla każdej z pań znajdzie się coś odpowiedniego!

Jest takie miejsce w Serbii, gdzie możecie zjeść i wypić za darmo, pod warunkiem, że macie dokumenty potwierdzające, że jesteście Polakami. Właściciel restauracji zobowiązał się, że nigdy nie weźmie pieniędzy za posiłek od żadnego Polaka! Jak do tego doszło? Co skłoniło właściciela do przyjęcia takiej polityki? Czy totalny dyskont dla Polaków rzeczywiście działa? Przekonajcie się – historia tego miejsca jest wzruszająca.