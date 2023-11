Prasówka 6.11.2023 Łańcut. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łańcuta

"Po owocach ich poznacie" to spotkanie zorganizowane przez marszałka Władysława Ortyla, podczas którego - dla upamiętnienia błogosławionej rodziny Ulmów oraz rodziny Szylarów - sadzone są drzewa jabłoni. To stare odmiany, przechowywane w arboretum w Bolestraszycach, ale pochodzące z Markowej. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to sadzonki z drzew, którymi opiekował się Józef Ulma.