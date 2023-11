Prasówka 22.11.2023 Łańcut. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łańcuta

W okolicach Olchowca w Beskidzie Niskim w minioną niedzielę, 19 listopada, został zastrzelony wilk. Najprawdopodobniej stało się to podczas zbiorowego polowania. Sprawę prowadzi policja.

Jesteś fanem The Sim, a może hit EA już cię znudził? Nadchodzi gra, która może być w sam raz dla ciebie. inZOI to tak realistyczny symulator życia, jakiego jeszcze nie było. Zobacz materiał z rozgrywką nadchodzącej gry od KRAFTON, która może zagrozić The Sims 4, a nawet The Sims 5.