Prasówka 18.10.2023 Łańcut. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łańcuta

Polska Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych, co pozwala nam poznać skład posłów z Podkarpacia w Sejmie. Zjednoczona Prawica zdobyła na Podkarpaciu 16 mandatów, Koalicja Obywatelska 5, Trzecia Droga 3 i Konfederacja 2. Poznajcie wszystkich posłów z naszego regionu i zobaczcie, ile głosów na nich oddano!

Czy przed wizytą u ginekologa trzeba golić włosy łonowe? To pytanie zadaje sobie wiele kobiet planujących kontrolę u specjalisty. Głos w tej kwestii zabrała ginekolożka, która jednoznacznie odniosła się do tematu.

54,70 procent głosów w okręgu nr 22 przemysko-krośnieńskim zdobyło Prawo i Sprawiedliwość i jest to najlepszy wynik tej partii we wszystkich 41 okręgach wyborczych do Sejmu. Koalicja Obywatelska dostała tu tylko 15,85 proc., i w żadnym innym regionie nie ma gorszego wyniku.