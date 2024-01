Prasówka 14.01.2024 Łańcut. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łańcuta

W sobotę na stawikach w Przemyślu odbył się Zlot Morsów 2024. Morsowanie w lodowatej wodzie połączono z saunowaniem. Oprócz gospodarzy, do wody weszli: Hipotermia Sanok, Wesołe Morsy Jarosław, San Jarosław, morsy z Krosna, Morsy Solina Team i Bieszczadzkie Morsy.

W Muzeum - Zamku w Łańcucie do końca roku potrwa projekt "Dzieje „Starego Zamku” w Łańcucie – zapomniane dziedzictwo". Dzięki niemu bliżej poznamy pierwszych właścicieli Łańcuta z rodów Pileckich i Stadnickich. Ich siedzibą był zamek znajdujący się na Wzgórzu Zamkowym, obecnie Plebańskim. To z nim wiąże się historia słynnego awanturnika - Diabła Łańcuckiego. Budowla istniała od XIV do XVII w., a dzięki pracom archeologów udało się odkryć wiele zabytków, jak np. oryginalne kafle kuchenne i ceramikę naczyniową. W planach jest zorganizowanie wystawy. Powstaje też dwujęzyczna publikacja. Muzeum - Zamek chce efekty projektu przekuć w nowoczesną formę dla turystów.