Pogoda w Łańcucie we wtorek, 1.03. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Łańcuta

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na wtorek, 01.03, jutro w Łańcucie może wiać z prędkością 16 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym -8°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Pogoda w Łańcucie we wtorek:

przewaga chmur. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -4 do -2 °C.