Najlepsze lodziarnie w Łańcucie. Sprawdź adresy w maju 2023

Historia lodów

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Także w Europie delektowali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, w formie współczesnego sorbetu i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich gór.

W Polsce szerszą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Były sprzedawane z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na dużą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były serwowane w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Łańcucie otwierano przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.