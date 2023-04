Majówka w Muzeum - Zamku w Łańcucie. Sprawdź godziny otwarcia

1 maja (poniedziałek): - Zamek: I piętro, parter oraz Stajnie i Wozownia: od 9 do 17 (ostatnie wejście o 16) - Zamek: II piętro: od 9 do 17 (ostatnie wejście o 16) - Zamek: Łaźnie Zamkowe: (9-17, ostatnie wejście o 16), - Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego: od 9 do 17 (ostatnie wejście o 16), - Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego – d. Ujeżdżalnia: 10- 18 (ostatnie wejście o 17), - Storczykarnia: 10-18 (ostatnie wejście o 17.20), - Sztuka Cerkiewna: 10-17.30 (ostatnie wejście o 17), - Park Przyzamkowy: 8-20 (ostatnie wejście o 19.15), - Historia Miasta – nieczynna.

2 maja (wtorek): godziny otwarcia jak w każdy czwartek.

2 maja - Noc Muzeów w Muzeum - Zamku w Łańcucie.

W Storczykarni - prezentacja właściwych metod pielęgnacji storczyków. Ogrodnicy pokażą, jak w praktyce najlepiej zadbać o orchidee. Pokazy odbędą się o godz. 10, 12 i 14. Jeden pokaz będzie trwał około pół godziny. Można w nich wziąć udział w ramach biletu uprawniającego do obejrzenia ekspozycji Storczykarni (12 zł bilet normalny, 8 zł bilet ulgowy).

Od godz. 18 M-Z zaprasza na spacer po ekspozycji I piętra Zamku. W tym roku w blasku żyrandoli będzie można obejrzeć wystawę czasową XVII-wiecznej porcelany, w przeszłości należącej do króla Jana III Sobieskiego. To ostatnie dni na podziwianie kolekcji w Jadalni nad Bramą. Spacer po reprezentacyjnych zamkowych wnętrzach - od godz. 18 do 22 (ostatnie wejście). Bilety wstępu w cenie 1 zł do kupienia w zamkowej Sieni.