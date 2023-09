Lokale wyborcze w Łańcucie. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Tadeusza Kościuszki 15, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Moniuszki 2, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Armii Krajowej 51a, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Podzwierzyniec 74, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Tadeusza Kościuszki 17, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Józefa Piłsudskiego 7, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jana Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.