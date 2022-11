Już jutro w rzeszowskiej "Masce" spektakl "Kajtuś czarodziej". Warto się wybrać!

Kajtuś czarodziej" to sztuka teatru "Maska" w Rzeszowie oparta na motywach powieści Janusza Korczaka.

Materiały Teatru "Maska"

Główny bohater spektaklu to Kajtuś, chłopak o wielkiej wyobraźni. Opowiada on widzom swoją historię. Na podwórku i w szkole znany jest z uprzykrzania życia innym. Ciągle żartuje, zakłada się z kolegami i psoci za trzech, co daje się we znaki jego opiekunom. Choćby bardzo się starał, nie potrafi wysiedzieć w miejscu.

To także historia o tym, jak ważna jest równowaga między wyobraźnią, a rzeczywistością i odpowiedzialnością. Twórcy zadają również pytanie o magię obecną w życiu każdego z nas, której na co dzień nie zauważamy.

