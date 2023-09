gm. Żołynia - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Górska 2, 37-110 Żołynia numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Smolarska 1, 37-110 Żołynia numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Smolarzyny 133, 37-110 Smolarzyny numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Brzóza Stadnicka 103, 37-110 Brzóza Stadnicka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.