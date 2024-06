Gdzie możesz zjeść lody w Łańcucie? Sprawdź kuszące smakiem miejsca

Tutaj możesz się wybrać na lody w Łańcucie

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Łańcucie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jakie lody zjesz w lodziarniach w Łańcucie?

Różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. To zazwyczaj sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno zdrowe.

Jak wyglądały początki lodów?

Pierwsze wzmianki o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Lodami zajadali się także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz Bernardo Buontalenti odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.