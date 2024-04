Druga tura wyborów w gm. Łańcut. Zobacz, gdzie możesz oddać swój głos

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Dom Kultury w Albigowej

Dom Kultury w Kosinie

Dom Kultury w Wysokiej

Dom Ludowy w Kraczkowej

Szkoła Podstawowa w Handzlówce

Szkoła Podstawowa w Soninie

Zespół Szkół w Cierpiszu

Zespół Szkół w Głuchowie

Zespół Szkół w Rogóżnie

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Wybory samorządowe posiadają wyjątkową specyfikę, a mianowicie oddanie głosu odbywa się w miejscu, z którym jesteśmy związani terytorialnie. Z tego względu nie możemy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu oraz nie jest także możliwa jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Aby zagłosować w gminie, w której mieszkamy, ale nie jesteśmy zameldowani na stałe, to należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.