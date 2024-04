Druga tura wyborów samorządowych 2024. Lokale wyborcze w Łańcucie. Gdzie głosować?

Zgodnie z polskim prawem wybory samorządowe odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, które nazywane są lokalami wyborczymi. Są to placówki, w których istnieje możliwość stworzenia lokalu wyborczego według określonych w polskim prawie wytycznych. Muszą one spełniać konkretne kryteria, m.in. takie jak: dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu. Warto również podkreślić, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w każdym lokalu wyborczym odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie

Miejski Dom Kultury, Filia Podzwierzyniec

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej (wejście od strony ul. Potockich naprzeciw Starej Likierni)

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 4

Rady gminy, powiatu i miasta – ile trwają kadencje?

Kadencja rady gminy w Polsce trwa 5 lat. Czas ten liczy się od dnia wyborów samorządowych, które odbywają się co 5 lat. Termin ten obowiązuje od 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. W trakcie kadencji radni podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, planują rozwój swojej jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji odbywają się nowe wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybierają nowych radnych.

Kadencja rady powiatu trwa 5 lat. Jej początkiem jest dzień wyborów samorządowych, które przeprowadzane są co 5 lat. Termin ten został zmieniony w 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni podczas trwania kadencji podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, zajmują się tworzeniem planów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Gdy kadencja się zakończy odbywają się kolejne wybory samorządowe, w których mieszkańcy ponownie wybierają radnych.

W Polsce rada miasta wybierana jest na 5 lat. Początek jej kadencji to dzień wyborów samorządowych przeprowadzanych co 5 lat. Termin ten uległ zmianie w 2018 roku. Pierwotnie wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni w tym czasie zajmują się sprawami na szczeblu lokalnym, tworzą plany rozwoju i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji, przeprowadza się nowe wybory i mieszkańcy ponownie wybierają członków rady miasta.