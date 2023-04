Co aktualnie pyli w Łańcucie? Zobacz kalendarz dla alergików 2023

Co teraz pyli?

Jeśli męczą Cię objawy alergii, to ważna jest dla Ciebie odpowiedź na pytanie: co teraz pyli? Dzięki kalendarzowi pyleń możesz dowiedzieć się, co pyli aktualnie, a także w innych miesiącach. Jeśli wiesz, na co masz uczulenie, wystarczy, że sprawdzić, kiedy pyłki konkretnych roślin mają największe stężenie. Właśnie wtedy objawy alergii będą dla Ciebie najbardziej męczące.

Jeśli nie wiesz jeszcze, na które konkretnie pyłki masz uczulenie, warto wybrać się do alergologa. Po wykonaniu testów alergicznych dowiesz się, które pyłki są dla Ciebie szczególnie niebezpieczne. Wtedy wystarczy sprawdzić, w których miesiącach ich stężenie jest najwyższe. Kontakt z alergenem jest niebezpieczny dla organizmu. Dlatego tak istotne jest, by w tych okresach unikać kontaktu z nimi.

Pylenie w kwietniu

W kwietniu pylą: brzoza, olsza, topola, jesion, dąb, Cladosporium i Alternaria.

Jesteś uczulony na pułki unoszące się w tym miesiącu? Ogranicz wychodzenie z domu, by unikać kontaktu z alergenem. Najbezpieczniej jest wychodzić z domu po deszczy lub wieczorami. Dlatego dla alergików tak ważna jest prognoza pogody.